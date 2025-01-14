В Госдуме отреагировали на TikTok-видео с истязаниями двухлетнего мальчика

Государственная дума подготовит законопроект об ужесточении наказания несовершеннолетних за истязания детей и собственных сверстников. Об этом РИА Новости заявила член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева (ЛДПР).

«Страшно, на что идут современные подростки ради хайпа и больших охватов. При этом из-за возраста такие издевательства часто сходят им с рук, максимум, что грозит таким садистам, — это постановка на учет. Необходимо ужесточать наказание для несовершеннолетних преступников за истязания малолетних детей, а также своих сверстников», — заявила Кулиева.

Так в Госдуме отреагировали на резонансное видео из TikTok, где две девушки поставили плачущего двухлетнего мальчика на кровать, после этого одна из школьниц сильно пнула мальчика ногой в спину и стала танцевать. При этом ребенок отлетел, едва не упав с кровати.

В данный момент ведется розыск истязателей — девушки сначала закрыли, а потом удалили социальные сети, однако известно, что инцидент произошел в Бабушкинском районе Москвы.

Ранее неадекватный мужчина с топором пытался напасть на ребенка в российском регионе.