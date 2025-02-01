Актеру «Папиных дочек» потребовалась помощь врачей после ампутации

Актеру театра и кино Сергею Фролову потребовалась экстренная помощь врачей из-за осложнений после ампутации пальцев ноги. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, у 50-летнего Фролова серьезно воспалилась послеоперационная рана на правой стопе, у него диагностировали поражение костей. Он с трудом передвигается.

Артисту посоветовали лечь в стационар, но он отказался. Фролов в беседе с изданием заявил, что продолжает играть в спектаклях.

В 2020 году у актера образовался натоптыш от неудобной обуви. Он загноился, и после нескольких операций врачи ампутировали ему почти все пальцы на ноге.

Телезрителю Фролов известен по роли профессора психологии Зубчинского «Папиных дочках», также он снимался в новом фильме «Мастер и Маргарита», сериалах «Грозовые ворота», «Сёстры», «Кибердеревня» и других.

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