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Патти Смит потеряла сознание во время концерта

В Бразилии рок-певица Патти Смит потеряла сознание на сцене из-за мигрени
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thisispattismith/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Панк-рок-певица Патти Смит потеряла сознание во время концерта в Сан-Паулу (Бразилия). Она подтвердила сообщения об инциденте в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

78-летняя звезда сцены опубликовала новое фото и заверила, что чувствует себя хорошо. По ее словам, она вернулась к микрофону уже через 10 минут после инцидента и спела поклонникам еще две песни.

«У меня появилось головокружение после мигрени. Меня осмотрел прекрасный врач и сказал, что я в полном порядке», — написала она.

По словам Патти Смит, на фоне мировых проблем ее проблемы со здоровьем не стоят внимания.

Патти Смит — певица и поэтесса, автор книг. В 2007 году была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В 2023 году Патти Смит была госпитализирована накануне собственного концерта.

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