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Рене Зеллвегер раскрыла секрет 30-летней популярности Бриджит Джонс

Актриса Зеллвегер: люди видят свои несовершенства в Бриджит Джонс
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Isabel Infantes/Reuters

Американская актриса Рене Зеллвегер раскрыла секрет 30-летней популярности Бриджит Джонс — героини, которую она сыграла в фильме «Дневник Бриджит Джонс» (2001). 55-летнюю звезду цитирует The Guardian.

Она подчеркивает, что писательница Хелен Филдинг, придумавшая героиню, угадала с ее характером.

«Я думаю, люди видят в ней свои несовершенства, уязвимость и страхи. Ее подлинность и человечность позволяют людям почувствовать близость с ней», — говорит Зеллвегер.

Актриса также рассказала об отрицательном обаянии Хью Гранта — своего партнера по съемкам в фильмах о Бриджит Джонс.

«Это волшебство Хью Гранта. Он подлый, но его нельзя не любить», — признается она.

Комедия «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет 14 февраля на Кинопоиске. События четвертой части известной франшизы развернутся спустя несколько лет после трагедии с мужем Бриджит Джонс, Марком Дарси. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и устанавливает приложение для знакомств. В сети женщина знакомится с молодым красавчиком.

Ранее сообщалось, что звезда «Постучись в мою дверь» захотела приехать в Россию во второй раз.

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