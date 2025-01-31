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Порнозвезду парализовало во время лечения в рехабе

Актриса фильмов для взрослых Эмили Уиллис осталась инвалидом после лечения от зависимости
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emilywillisx3/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Порнозвезду Эмили Уиллис парализовало во время лечения от зависимости в рехабе в Малибу (США). Об этом сообщает Mirror.

Родственники 25-летней Эмили (настоящее имя Литзи Лара Бануэлос) подали на реабилитационный центр «Summit Malibu», обвиняя организацию в «жестоком обращении с находящимся в беспомощном состоянии взрослым, профессиональной халатности и мошенничестве».

Девушка перенесла в рехабе остановку сердца. Как утверждают родные, сотрудники центра якобы в течение нескольких дней наблюдали ухудшение ее здоровья, не переводя в больницу.

4 февраля 2024 года дежурная медсестра центре обнаружила ее без сознания и вызвала «скорую помощь». Сердце девушки остановилось, его удалось запустить заново, но продолжительная нехватка кислорода вызвала повреждение головного мозга, в результате чего Эмили впала в кому.

Эмили Уиллис поступила в реабилитационный центр 27 января 2024 года для лечения от кетаминовой зависимости. Она также жаловалась на воспаление мочевого пузыря, недержание мочи и ночные кошмары.

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