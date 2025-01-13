Блогерша Zara Dar раскрыла, сколько заработала на видео по математике на Pornhub

Блогерша Zara Dar: видео по математике прибыльнее на Pornhub, чем на YouTube

Блогерша Zara Dar сообщила в соцсети X, что получила больше прибыли за обучающие ролики по математике на платформе Pornhub, чем на YouTube.

Zara Dar поделилась с подписчиками скриншотом одного и того же видеоурока, опубликованного на двух платформах. Она подчеркнула, что за 1 млн просмотров на YouTube получила примерно $350 дохода от рекламы, а на Pornhub — $1 тыс., почти в три раза выше.

В конце декабря 2024 года СМИ сообщали, что Zara Dar присоединилась к OnlyFans. Девушка, которую в сети прозвали математическим гением, вошла в число 0,3% лучших авторов на платформе спустя месяц после регистрации. Ее заработок составил $30 тыс. (свыше 3 млн рублей. – прим. «Газеты.Ru») за месяц.

16 января сообщалось, что россиянка стала самой популярной порноактрисой в мире. Жительница Екатеринбурга, выступающая в сети под псевдонимом Sweetie Fox, получила титул в ходе пользовательского голосования за самую лучшую актрису в номинации Self-Care.

Ранее стало известно, что ресторан дочери Меладзе задолжал 30 млн рублей и закрылся.