Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Я была прикована к постели»: Эми Шумер о последствиях инъекций «Оземпика»

Актриса Шумер призналась, что отказалась от «Оземпика» из-за рвоты
close
NBC/YouTube

Комедийная актриса Эми Шумер в одном из новых интервью рассказала о последствиях инъекций «Оземпика» — препарата для лечения диабетиков, с помощью которого многие звезды худеют. Ее цитирует Independent.

По словам 43-летней Шумер, из-за особенностей организма она чрезвычайно склонна к тошноте.

«Итак, я попробовала «Оземпик» почти три года назад и была прикована к постели. Меня постоянно рвало, сил не было. Но другие люди принимают этот препарат, и у них все хорошо», — поделилась она.

При этом, продолжила актриса, ей удалось похудеть на 13 килограммов.

«Но я не могла поднять голову с подушки, так какой в ​​этом смысл?» — заключила она.

Накануне Эми Шумер призналась, что обратилась к врачу из-за интернет-троллей и нашла у себя болезнь.

Ранее Джуди Денч отказалась от прогулок в одиночку из-за потери зрения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами