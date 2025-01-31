«Я была прикована к постели»: Эми Шумер о последствиях инъекций «Оземпика»

Комедийная актриса Эми Шумер в одном из новых интервью рассказала о последствиях инъекций «Оземпика» — препарата для лечения диабетиков, с помощью которого многие звезды худеют. Ее цитирует Independent.
По словам 43-летней Шумер, из-за особенностей организма она чрезвычайно склонна к тошноте.
«Итак, я попробовала «Оземпик» почти три года назад и была прикована к постели. Меня постоянно рвало, сил не было. Но другие люди принимают этот препарат, и у них все хорошо», — поделилась она.
При этом, продолжила актриса, ей удалось похудеть на 13 килограммов.
«Но я не могла поднять голову с подушки, так какой в этом смысл?» — заключила она.
Накануне Эми Шумер призналась, что обратилась к врачу из-за интернет-троллей и нашла у себя болезнь.
Ранее Джуди Денч отказалась от прогулок в одиночку из-за потери зрения.