«Я была прикована к постели»: Эми Шумер о последствиях инъекций «Оземпика»

Комедийная актриса Эми Шумер в одном из новых интервью рассказала о последствиях инъекций «Оземпика» — препарата для лечения диабетиков, с помощью которого многие звезды худеют. Ее цитирует Independent.

По словам 43-летней Шумер, из-за особенностей организма она чрезвычайно склонна к тошноте.

«Итак, я попробовала «Оземпик» почти три года назад и была прикована к постели. Меня постоянно рвало, сил не было. Но другие люди принимают этот препарат, и у них все хорошо», — поделилась она.

При этом, продолжила актриса, ей удалось похудеть на 13 килограммов.

«Но я не могла поднять голову с подушки, так какой в ​​этом смысл?» — заключила она.

Накануне Эми Шумер призналась, что обратилась к врачу из-за интернет-троллей и нашла у себя болезнь.

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