Памятник Горькому, от которого остались только ноги, восстановили в России

Распиленную мини-копию памятника писателю Максиму Горькому в Нижнем Новгороде восстановили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Чуть выше лодыжек скульптуры, уточняет агентство, виден шов, по которому приварили макет. По словам властей, это прежняя фигурка, но отремонтированная.

Где монумент удалось найти и кто его украл, неизвестно.

6 декабря 2024 года РИА Новости сообщило о краже мини-копии памятника Горькому. По данным агентства, тактильный макет высотой около 30 см установили год назад для слабовидящих людей, он повторяет 7-метровый памятник писателю, стоящий в сквере на площади Горького.

До этого специалисты городского управления по туризму Нижнего Новгорода восстановили пять тактильных макетов — Усадьба Рукавишниковых, Чкаловская лестница, Палаты Афанасия Олисова, церковь Иоанна Предтечи, Рождественская церковь, также поврежденных вандалами.

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