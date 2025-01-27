Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Памятник Горькому, от которого остались только ноги, восстановили в России

В Нижнем Новгороде восстановили распиленный памятник Горькому
close
Телеграм-канал РИА Новости

Распиленную мини-копию памятника писателю Максиму Горькому в Нижнем Новгороде восстановили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Чуть выше лодыжек скульптуры, уточняет агентство, виден шов, по которому приварили макет. По словам властей, это прежняя фигурка, но отремонтированная.

Где монумент удалось найти и кто его украл, неизвестно.

6 декабря 2024 года РИА Новости сообщило о краже мини-копии памятника Горькому. По данным агентства, тактильный макет высотой около 30 см установили год назад для слабовидящих людей, он повторяет 7-метровый памятник писателю, стоящий в сквере на площади Горького.

До этого специалисты городского управления по туризму Нижнего Новгорода восстановили пять тактильных макетов — Усадьба Рукавишниковых, Чкаловская лестница, Палаты Афанасия Олисова, церковь Иоанна Предтечи, Рождественская церковь, также поврежденных вандалами.

Ранее оперный театр французского Тулона уволил всех участников хора из-за экономических проблем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами