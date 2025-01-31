Звезда «Молодежки» рассказал, чем питаются актеры во время съемок

Актер Влад Канопка, известный по роли тренера в драмеди «Молодежка», рассказал на шоу «ОК на связи!» о диете, которую соблюдают актеры во время съемок.

По словам Канопки, актеры вынуждены следить за питанием и образом жизни в целом, поскольку отечность тела не сможет убрать ни один гример.

«У меня был опыт работы с диетологом, собственно, с фитнес-тренером. Поэтому я как робот: утро начинается с кофе и авокадо, а дальше идут — красная рыбка, какие-то хлебцы, чуть-чуть овсянки и орехи. То есть это вот просто как робот», — поделился он.

В обед, продолжил Канопка, его рацион состоит из углеводов (рис, перловка, гречка) с тунцом или куриной грудкой. Потом звезда «Молодежки» перекусывает протеиновым батончиком, а завершает день белковым омлетом.

«Постоянно раз в десять дней, либо в семь есть так называемый читмил, когда ты можешь есть все что угодно. То есть вот прямо набираешь и отъедаешься», — отметил актер.

По словам Канопки, его любимым «запрещенным» во время диеты продуктом является мороженое и торт «Медовик».

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