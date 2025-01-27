Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Чудовищный запах»: дизайнер грима о работе над «Субстанцией»

Дизайнер грима Персин: Деми Мур гримировали до семи часов для «Субстанции»
close
Blacksmith

Ведущий дизайнер по спецэффектам и гриму фильма «Субстанция» Пьер Оливье Персен, номинированный на «Оскар», рассказал в беседе с изданием Independent о работе над картиной.

По словам Персена, ему понравилось работать с актрисой Деми Мур — исполнительницей главной роли в боди-хорроре.

«На ее макияж уходило в среднем четыре-пять часов, а в кресле она могла находиться до шести или семи часов. Но она была непревзойденным профессионалом, она не прокручивала страницы на телефоне часами и не просила перерыва каждые 15 минут, как это делают некоторые. У нее на коленях сидела маленькая собачка чихуахуа, вот и все», — вспоминает он.

Персин хранит искусственное «тело» монстра Элизасью в подвале своей мастерской и уверяет, что оно пахнет так же резко, как и на съемочной площадке.

«Пахнет как на съемочной площадке «Субстанции» — много химикатов и латекса. На самом деле чудовищный запах», — делится он.

Накануне сообщалось, что другой звезде «Субстанции» Маргарет Куолли пришлось год бороться с прыщами из-за грима.

Ранее Деми Мур получила «Золотой глобус» за «Субстанцию».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами