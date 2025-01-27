«Чудовищный запах»: дизайнер грима о работе над «Субстанцией»

Ведущий дизайнер по спецэффектам и гриму фильма «Субстанция» Пьер Оливье Персен, номинированный на «Оскар», рассказал в беседе с изданием Independent о работе над картиной.

По словам Персена, ему понравилось работать с актрисой Деми Мур — исполнительницей главной роли в боди-хорроре.

«На ее макияж уходило в среднем четыре-пять часов, а в кресле она могла находиться до шести или семи часов. Но она была непревзойденным профессионалом, она не прокручивала страницы на телефоне часами и не просила перерыва каждые 15 минут, как это делают некоторые. У нее на коленях сидела маленькая собачка чихуахуа, вот и все», — вспоминает он.

Персин хранит искусственное «тело» монстра Элизасью в подвале своей мастерской и уверяет, что оно пахнет так же резко, как и на съемочной площадке.

«Пахнет как на съемочной площадке «Субстанции» — много химикатов и латекса. На самом деле чудовищный запах», — делится он.

Накануне сообщалось, что другой звезде «Субстанции» Маргарет Куолли пришлось год бороться с прыщами из-за грима.

Ранее Деми Мур получила «Золотой глобус» за «Субстанцию».