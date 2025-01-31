Владимир Сычев о драке с туристами из Германии: «Некрасиво отозвались о моей родине»

Актер Сычев: год назад подрался с туристами из Германии из-за национальности

Актер Владимир Сычев признался в интервью Леди Mail.ru, что в его жизни было очень много драк, а в последний раз он прибегал к кулакам год назад.

«На отдыхе закусились с туристами из Германии, пришлось их побить: некрасиво отзывались о моей Родине, моей национальности. Одного нормально так ушатал…» — поделился звезда «Физрука».

По словам Сычева, он с детства привык решать конфликты подобным образом. Он «лупил» тех, кто страдал звездной болезнью. Актер подчеркнул, что всегда дрался только со старшими и никогда не обижал тех, кто младше.

Также актер порадовался, что его звездная болезнь «обошла стороной». При этом Сычев добавил, что видел, как ею страдали другие актеры. Их имена артист раскрывать не стал.

«Я в профессии 42 года, и многое повидал: и как люди, ничего из себя не представляющие, сначала в рот тебе смотрят, а потом, в каком-нибудь успешном проекте снявшись, начинают думать, что, они — как Иисус — вот-вот по воде пойдут. Звездная болезнь их так лупит — смешно смотреть», — отметил он.

В начале декабря певец Сергей Жуков признавался, что помогает детям-подросткам пережить славу. Фронтмен группы «Руки Вверх!» также заявлял, что со звездной болезнью сталкиваются абсолютно все знаменитости.

Ранее сообщалось, что комик Азамат Мусагалив рассказал о тяжелом заболевании.