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Сергей Жуков о звездной болезни детей: «Ходит весь такой деловой»

Певец Сергей Жуков признался, что помогает детям-подросткам пережить славу

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Пресс-служба Сергея Жукова

Фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил aif.ru, что со звездной болезнью сталкиваются абсолютно все знаменитости.

Жуков считает, что справиться с этим звездам должны помогать близкие люди. Он признался, что старается приземлять своих детей-подростков, когда у них появляются симптомы звездной болезни. Певец напомнил, что его 14-летний сын Энджел недавно снялся в фильме «Руки вверх!», который месяц был лидером проката.

«Он ходит весь такой деловой целый месяц, и ты ему сразу: «Оп, куда пошел...» И это все сразу пропадает. Разумеется, справляться непросто», — заявил музыкант.

Жуков назвал звездную болезнь «синдромом бога» — когда артист считает, будто каждый продавец в магазине должен узнавать его в лицо. Певец признался, что сам спасается от этих мыслей работой. У него просто не хватает времени «на пафос».

«А так как дети у нас сейчас не вылезают из этих съемок, уезжают на три месяца в экспедиции, я счастлив. Главное, что они работают и постигают труд артиста, это круто», — добавил артист.

Ранее певица Люся Чеботина заявила, что планирует выйти замуж и родить детей в 2025 году.

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