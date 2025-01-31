Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дмитрий Нагиев стал крашем у зумеров: «Как же он горяч»

Шоумен Дмитрий Нагиев стал кумиром молодых россиянок из-за внешности
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Молодежь активно публикует в TikTok старые ролики с Дмитрием Нагиевым, восхищаясь внешностью шоумена. Это заметил сайт Splentik.ru.

Интернет-пользователи массово выкладывают видео с Нагиевым 20-летней давности и фотографии, на которых чемпион СССР среди юниоров по самбо запечатлен с голым торсом.

«О боже, Нагиев такой сок»; «Я уже устала репостить эдиты с Нагиевым»; «Боже, как же он горяч», — пишут в комментариях.

Самым популярным у молодых россиянок стал ролик, на котором Нагиев заигрывает с Юлией Меньшовой на программе «Продолжение следует» 2002 года. В нем 35-летний шоумен предстает перед зрителями с длинными волосами. Он полностью одет во все черное, образ дополняют темные очки.

Молодые фанатки признаются, что не прочь «закрутить» роман с шоуменом. Его сравнивают с Джейсоном Стейтемом, Деймоном Сальваторе и с Егором Кридом.

Шоумен Дмитрий Нагиев приобрел известность благодаря комедийному шоу «Осторожно, модерн!», а впоследствии он стал вести рейтинговые программы на Первом канале. В его фильмографии свыше 120 фильмов и сериалов.

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел раскрыла, какую героиню русской классики хотела бы сыграть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами