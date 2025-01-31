Дмитрий Нагиев стал крашем у зумеров: «Как же он горяч»

Молодежь активно публикует в TikTok старые ролики с Дмитрием Нагиевым, восхищаясь внешностью шоумена. Это заметил сайт Splentik.ru.

Интернет-пользователи массово выкладывают видео с Нагиевым 20-летней давности и фотографии, на которых чемпион СССР среди юниоров по самбо запечатлен с голым торсом.

«О боже, Нагиев такой сок»; «Я уже устала репостить эдиты с Нагиевым»; «Боже, как же он горяч», — пишут в комментариях.

Самым популярным у молодых россиянок стал ролик, на котором Нагиев заигрывает с Юлией Меньшовой на программе «Продолжение следует» 2002 года. В нем 35-летний шоумен предстает перед зрителями с длинными волосами. Он полностью одет во все черное, образ дополняют темные очки.

Молодые фанатки признаются, что не прочь «закрутить» роман с шоуменом. Его сравнивают с Джейсоном Стейтемом, Деймоном Сальваторе и с Егором Кридом.

Шоумен Дмитрий Нагиев приобрел известность благодаря комедийному шоу «Осторожно, модерн!», а впоследствии он стал вести рейтинговые программы на Первом канале. В его фильмографии свыше 120 фильмов и сериалов.

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