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Рита Дакота рассказала о последствиях пластической операции: «Мрачный отекший урод»

Певица Дакота: до сих пор не сошел отек после операции, сделанной полгода назад
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ritadakota/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Рита Дакота призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что до сих пор восстанавливается после пластической операции на лице.

Летом 2022 года Дакота сделала себе блефаропластику — операцию по изменению формы век и глаз, — после чего стала жаловаться на сильные отеки.

Отек, призналась артистка, у нее «гуляет» до сих пор. По словам исполнительницы, врач посоветовал ей не оценивать результат пластической операции «еще пару месяцев».

«Но честно, первый месяц был просто ад. Я была тогда таким мрачным отекшим уродом, потому что рыдала каждый день», — вспомнила знаменитость.

Дакота призвала подписчиц сто раз подумать прежде, чем решаться на подобные операции.

«Блефаро все еще больная тема [для меня], как и вообще вся тема внешности. Это моя ахиллесова пята с детства: день я капец довольна, а день вообще недовольна», — добавила артистка.

В 2022 году Дакота также сделала пластику носа, поскольку ей хотелось видеть в зеркале не «бесформенное месиво хрящевых наростов», а изящный девичий носик.

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