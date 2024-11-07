Рита Дакота рассказала, как проходит ее реабилитация после пластики

Певица Рита Дакота призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что до сих пор восстанавливается после блефаропластики.

Блефаропластика – это операция по изменению формы век или разреза глаз. Дакота рассказала, что ее лицо все еще опухшее после операции. Она пожаловалась на сильные отеки. Артистка считает, что климат Бали также влияет на ее внешность.

«Типичная реабилитация: бывают дни, когда радуюсь, а бывают дни, когда жалею и думаю: «Ну на фига я в это полезла, ходила бы с грыжами лучше». Сегодня день, когда не нравится», — поделилась певица.

Помимо блефаропластики Дакота сделала сделала липосакцию в 2019 году. Певица рассказывала, что больше не могла смотреть на себя в зеркало после родов. Диеты и спорт не помогали исполнительнице избавиться от лишних килограммов, и тогда она согласилась на косметическую операцию. Она заявляла, что ни разу не жалела о липосакции.

В 2022-м Дакота сделала пластику носа, поскольку ей хотелось видеть в зеркале не «бесформенное месиво хрящевых наростов», а изящный девичий носик.

Ранее Рита Дакота ответила на слухи о пластике груди.