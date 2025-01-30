Владимир Бортко готов возглавить «Ленфильм» после ухода Бондарчука

Режиссер Бортко сообщил о готовности возглавить «Ленфильм» после Бондарчука

Народный артист России, режиссер Владимир Бортко сообщил о готовности стать председателем совета директоров «Ленфильма» после ухода Федора Бондарчука. Его слова передает «Абзац».

«Я мог бы возглавить. <…> Если возглавлю, то прекрасная судьба будет [у киностудии]. Если нет, то не знаю», — поделился постановщик.

29 января издание РБК со ссылкой на источник сообщало, что Федор Бондарчук намерен покинуть совет директоров киностудии «Ленфильм».

По версии источника издания, решение было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров.

Позднее представитель Бондарчука Мария Далакян сообщила, что режиссер ушел с поста председателя совета директоров «Ленфильма». По ее словам, постановщик принял это решения из-за увеличения занятости.

Федор Бондарчук возглавлял совет директоров «Ленфильма» с 2012 года. После его назначения сообщалось, что основной задачей нового руководства станет превращение киностудии в современный комплекс, который будет отвечать всем требованиям киноиндустрии.

Ранее сообщалось, что Мединский назвал причину исчезновения имен артистов-критиков с афиш театров.