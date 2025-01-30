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В РФ объяснили исчезновение имен некоторых артистов с афиш

Мединский назвал причину исчезновения имен артистов-критиков с афиш театров
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Исчезновение имен артистов, критикующих российские власти, с афиш театров и концертных залов связано с условиями вооруженного конфликта. Об этом в ходе интервью для РБК заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По его словам, в отличие от западных государств в РФ не существует «культуры отмены». Однако руководство страны, собирающее налоги и финансирующее армию, не может позволить себе тратить часть соответствующих средств на спонсирование людей, публично порицающих российских военнослужащих.

«Какое-то раздвоение было бы в голове», — подчеркнул чиновник.

В то же время он счел оправданной отмену выступлений критикующих власти артистов, которые организовываются на деньги из федерального бюджета. Как сказал Мединский, такие певцы и актеры не могут получать гранты и появляться на сцене государственных театров.

Помощник российского лидера добавил, что деятелям культуры не стоит давать политикам и чиновникам советы о том, как руководить страной.

«Не должен я объяснять [артисту балета Николаю] Цискаридзе, как ножку тянуть, понимаете? Он профессионал. А когда какой-то актер или некий деятель культуры <...> начинает давать советы, как руководить страной, строить экономику <...>, вам не кажется, что это то же самое?» — задался вопросом Мединский.

Также он выразил уверенность, что люди с либеральными политическими взглядами вполне могут быть патриотами. Проявление симпатии к западным ценностям и любовь к Родине — это «совершенно не взаимоисключающие понятия», подчеркнул помощник президента.

Ранее в РФ потребовали запретить песню «Письмо Санта-Клаусу», исполнителем которой является Вася Обломов.

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