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Юра Борисов о встрече с Анджелиной Джоли: «Нет ничего особенного»

Актер Юра Борисов назвал Анжелину Джоли своей давней знакомой
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FilmNation Entertainment

Актер Юра Борисов прокомментировал в интервью с радио ENERGY встречу с голливудской звездой Анджелиной на Джоли ковровой дорожке «Золотого глобуса».

Во время мероприятия Джоли подошла к Борисову, чтобы поздороваться. Артист признался, что не видит ничего интересного в этой встрече. Он отметил, что знаком с актрисой 15 лет.

«Это просто моя… Даже не знаю, что вам сказать. Давняя знакомая. Мы просто не могли не поздороваться, потому что мы друг друга давно не видели – целый месяц. Пришлось вот растолкаться и поздороваться. Да не знаю, что вам рассказать! Нет ничего на самом деле такого в этой истории», — поделился артист.

23 января стало известно, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Церемония вручения премии «Оскар-2025» пройдет 2 марта 2025 года.

Ранее Бородина сравнила Борисова с Бодровым.

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