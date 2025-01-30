Руслан Белый раскрыл главную причину эмиграции: «Тут хуже»

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) сообщил на YouTube-шоу «Ради чего», что уехал из России только из-за боязни «подвергнуться репрессивному воздействию со стороны российских органов».

«Малейший шанс, что я могу сесть в тюрьму, — все, я уезжаю. Это игра не по правилам. Это как биться заточкой с Халком», — объяснил юморист.

По словам Белого, после отъезда из России у него значительно изменилась жизнь.

«Тут хуже. Хуже, чем в Москве», — высказался Белый.

Его коллега, стендапер Гарик Оганисян отметил в свою очередь, что уехавшие из России артисты часто хвалят Москву в эмиграции — «примерно 17 тыс. раз в день».

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

В ноябре Белый признавался, что перестал быть уверен в будущем после эмиграции. Он заявлял, что у него также появилось осознание, что снова «нужно зарабатывать».

Ранее Руслан Белый признался, что живет в квартире с семью туалетами в Испании.