Руслан Белый показал свою квартиру в Испании: «У меня семь туалетов»

Стендап-комик Белый признался, что живет в квартире с семью туалетами в Испании

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) признался на YouTube-шоу «Ради чего» с Михаилом Шацем (признан в РФ СМИ-иноагентом) и Гариком Оганисяном, что живет в большой съемной квартире в Испании.

Белый провел своим коллегам тур по апартаментам, показав гардеробную, кухню, прачечную, прихожую, кабинет и другие комнаты. Интерьер всей квартиры выполнен в белых тонах, поскольку, признался Белый, в Испании так принято.

«Мне нравится, что я очень сильно увеличил площадь жилья по сравнению с Москвой. <…> У меня, по-моему, семь туалетов в квартире», — сообщил Белый.

В квартире юмориста также есть две входные двери — вторая дверь, предположил комик, нужна для прислуги. При этом Белый не знает точную причину установки в квартире второй двери.

Квартира стендапера расположена в старом районе Барселоны, в котором преимущественно живут каталонцы.

«Как мне сказал друг, это барселонские Хамовники (престижный район Москвы. — прим. «Газеты.Ru»)», — заявил Белый.

Юморист провел Шаца и Оганисяна по району. Он признался, что ему нравится в нем жить.

«Здесь тихо и спокойно, нет огромного количества эмигрантов, туристов и так далее. Мне нравится, что в Барсе можно жить месяцами, вообще не покидая район», — поделился он.

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