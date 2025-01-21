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Башмет заявил о готовности сражаться за Россию

Башмет заявил о решимости отправиться на СВО, если это будет необходимо
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Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет заявил о решимости отправиться сражаться за Россию в зоне специальной военной операции на Украине, если это будет необходимо. Об этом он сообщил ТАСС.

Башмет также раскритиковал российских артистов и звезд, которые спешно покинули Россию после начала СВО.

«Это люди, которым больше нечего сказать дома, у них совести нет. Это дело каждого, я не могу осуждать человека, решившегося на то, чтобы потерять ценность всех прожитых лет собственной жизни. Что я могу говорить о том, кого любили в стране, а он взял и уехал? <...> Я не думаю, что они все счастливы», — заявил Башмет.

Он отметил, что, разумеется, скрипач гораздо лучше играет на скрипке, чем стреляет из автомата, но должен быть готов идти воевать, если на то будет необходимость.

До этого Владимир Зеленский ввел санкции против ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего, поэта Ильи Резника, дирижера Юрия Башмета и еще 15 человек.

Ранее дирижер Юрий Башмет назвал важным участие в выборах президента России.

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