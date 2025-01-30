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Вдова Караченцова уехала из России

Актриса Людмила Поргина сообщила, что отдыхает в Дубае
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Прямой эфир/YouTube

Актриса Людмила Поргина сообщила в беседе с aif.ru, что улетела в Дубай.

Поргина уточнила, что больше не служит в театре после ухода Инны Чуриковой. По словам артистки, тогда она подала заявление об уходе из «Ленкома».

«Мне стало одиноко, а с кем играть? Нет ни Саши Абдулова, ни Олега Янковского, ни Коли Караченцова, ни Леонова, ни Леонида Сергеевича Броневого — нет великих!» — поделилась артистка.

Поргина не раз критиковала бывшего директора, а теперь президента Московского театра «Ленком Марка Захарова» Марка Варшавера. Она называла коллегу бездарным. По словам актрисы, во время своего руководства в театре Варшавер оскорблял актеров и унижал память Марка Захарова.

Поргина уверена, что руководство Варшавера понизило уровень театра до нуля. По ее мнению, «Ленком» уже потерял свою популярность.

14 января Дмитрий Певцов заявил, что фотографию с его изображением сняли со стены почета «Ленкома». Позднее в театре назвали высказывание актера «крайне неэтичным» и заявили, что снимок с изображением артиста висел в фойе даже после его увольнения в 2021 году.

Ранее Александр Збруев заявил, что новый худрук «Ленкома» Панков горит работой.

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