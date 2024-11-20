Отец бьюти-блогерши Гоар Аветисян попал в реанимацию

Визажистка и блогерша Гоар Аветисян сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее отца Смбата госпитализировали с подозрением на инсульт в ночь на 20 ноября.

Изначально врачи предполагали, что у Аветисяна произошел паралич лицевого нерва на фоне приема антибиотиков. При этом медики не могли полностью исключить инсульт, поэтому сделали мужчине МРТ головного мозга. Исследование подтвердило инсульт, и родителя блогерши перевели в реанимацию.

«Наверно, нет ничего хуже, чем ночью лететь в больницу, так как папу забрали на скорой...» — написала визажистка.

Бьюти-блогерша родилась в семье Наиры и Смбата Аветисян в Армении. Мужчина раньше работал ветеринаром, а затем начал заниматься производством асфальта, когда вместе с семьей переехал в Москву. Летом 2022 года Аветисян уже попадал в больницу — у мужчины были проблемы с ногой, из-за которых ему было тяжело передвигаться.

Недавно появилась информация, что актер Василий Ливанов сам попросил выписать его из больницы. Народного артиста РСФСР госпитализировали 13 ноября, после чего диагностировали ему язву желудка с кровотечением.

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