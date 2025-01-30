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В Москве простились с Янковским

В московском Доме кино прошла церемония прощания с Игорем Янковским
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Максим Блинов/РИА Новости

В московском Доме кино завершилась церемония прощания с актером и медиаменеджером Игорем Янковским. Об этом сообщает РИА Новости.

Младший брат усопшего, режиссер Владимир Янковский рассказал, что Игорь рано покинул семью, поступив в Щукинское училище в возрасте 18 лет.

«Но когда он возвращался, он был для меня, как какой-то принц из сказки… Красивый, вдохновленный, всегда привозил подарки», — добавил Владимир.

Церемонию посетили двоюродный брат медиаменеджера, актер Филипп Янковский, президент Гильдии каскадеров России Союза кинематографистов РФ Александр Иншаков, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев, а также друзья и коллеги из сферы рекламы.

Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Янковский скончался 27 января. По информации SHOT, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Медиаменеджеру было 73 года.

Игорь Янковский родился в 1951 году. Его дебют в кино состоялся в 1973 году в фильме «Это сильнее меня», после чего он сыграл Джеральдина-младшего в телесериале о приключениях принца Флоризеля по мотивам повестей Стивенсона.

Ранее скончался актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко.

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