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Скончался актер из сериалов «Папины дочки» и «След»

Умер актер и режиссер Игорь Ромащенко
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ООО «Аквилон Медиа»

На 60-м году жизни умер актер и режиссер сериалов «След», «Карпов» и «Мент в законе» Игорь Ромащенко. Об этом рассказал в беседе с aif.ru его друг и коллега Павел Чернявский.

«Был честным, открытым, требовательным. Во время работы мы с ним в рабочем процессе критиковали друг друга, но, что самое ценное, оставалось взаимное уважение», — говорит Чернявский.

Игорь Ромащенко родился 4 января 1966 года. Актер окончил ГИТИС, учился на одном курсе со скончавшейся недавно народной артисткой России Евгенией Добровольской.

Впервые на экране Ромащенко появился в клипе «Бухгалтер» группы «Комбинация» в 1988 году — он сыграл официанта. Сыграл в сериалах «След», «Солдаты», «Ранетки», «Папины дочки», «Склифосовский». Последний фильм с его участием — «Тайна Черной Руки» — вышел в прокат в 2024 году.

Как режиссер работал над сериалами «Мент в законе», «След», «Карпов», «Свидетели». Снятая им серия «Дело живодеров» телепрограммы «Следствие вели» в 2014 году стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Публицистическая программа «Человек и право»».

В сериал «След» вошла авторская песня Ромащенко «Я когда-то уеду».

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