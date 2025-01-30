Актер Любимцев о сравнении с отцом Пореченковым: «Я только начинаю свою дорогу»

Актер Любимцев признался, что его пока рано сравнивать с отцом Пореченковым

Актер Владимир Любимцев признался, что еще не достиг такого уровня мастерства, чтобы его сравнивали с отцом, народным артистом России Михаилом Пореченковым. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере фильма «Злой город».

Он подчеркнул, что пока сравнивать их будет некорректно.

«Михаил Евгеньевич — это уже мастодонт, глыба. А я только начинаю свою дорогу. Как она пойдет: левее, правее, выше, ниже, быстрее, медленнее — это покажет время и моя работа», — пояснил артист.

По его мнению, ему только начали поступать серьезные предложения и приглашения в большие проекты. При этом Любимцев уточнил, что пока ему «особо не приходится выбирать».

Актер Михаил Пореченков до этого назвал сказки трендом современного российского кинематографа. Он объяснил феномен сказок ностальгией по фильмам СССР. VIII Фестиваль нового российского кино посвятили именно сказочной тематике. По словам Пореченкова, он с причастными к кинематографу планирует выяснять и узнавать, куда дальше двигается жанр — к коммерции или к чему-то душевному.

Ранее сообщалось, что Пореченков и Табаков перенесутся на 100 лет назад в «Купцах и детях».