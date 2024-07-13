Пореченков объяснил возросший интерес к сказкам в кино

Актер Михаил Пореченков в беседе с «Пятым каналом» назвал сказки трендом современного российского кинематографа.

Пореченков объяснил феномен сказок ностальгией по фильмам СССР. VIII Фестиваль нового российского кино посвятили именно сказочной тематике.

«Мы хотели поговорить с кинематографистами, в чем фокус, почему получилось так, почему сказки стали такими интересны, так популярны. Мы решили вспомнить добрые сказки, которые были сняты давным-давно, еще в Советском Союзе», — поделился артист.

По словам Пореченкова, он с причастными к кинематографу планирует выяснять и узнавать, куда дальше двигается жанр — к коммерции или к чему-то душевному.

В апреле стало известно о ремейке сказки «Буратино». Съемки экранизации начнутся летом 2024 года и пройдут в «итальянском городке» в России. Релиз запланирован на вторую половину 2025 года. Режиссерское кресло займет Игорь Волошин, а сценарием займется Андрей Золотарев.

Главную роль исполнит Вита Корниенко «в CGI-костюме», Мальвиной станет Анастасия Талызина, папу Карло сыграет Александр Яценко, Федор Бондарчук исполнит Карабаса-Барабаса.

Ранее звезда «Приключений Буратино» возмутилась ремейком фильма.