Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пореченков объяснил возросший интерес к сказкам в кино

Актер Пореченков: интерес к сказкам возрос из-за ностальгии по фильмам СССР

close
100%
Genrietta Peryan/Global Look Press

Актер Михаил Пореченков в беседе с «Пятым каналом» назвал сказки трендом современного российского кинематографа.

Пореченков объяснил феномен сказок ностальгией по фильмам СССР. VIII Фестиваль нового российского кино посвятили именно сказочной тематике.

«Мы хотели поговорить с кинематографистами, в чем фокус, почему получилось так, почему сказки стали такими интересны, так популярны. Мы решили вспомнить добрые сказки, которые были сняты давным-давно, еще в Советском Союзе», — поделился артист.

По словам Пореченкова, он с причастными к кинематографу планирует выяснять и узнавать, куда дальше двигается жанр — к коммерции или к чему-то душевному.

В апреле стало известно о ремейке сказки «Буратино». Съемки экранизации начнутся летом 2024 года и пройдут в «итальянском городке» в России. Релиз запланирован на вторую половину 2025 года. Режиссерское кресло займет Игорь Волошин, а сценарием займется Андрей Золотарев.

Главную роль исполнит Вита Корниенко «в CGI-костюме», Мальвиной станет Анастасия Талызина, папу Карло сыграет Александр Яценко, Федор Бондарчук исполнит Карабаса-Барабаса.

Ранее звезда «Приключений Буратино» возмутилась ремейком фильма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами