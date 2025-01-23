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Вдова Николая Караченцова возмутилась новой должности Варшавера

Актриса Людмила Поргина назвала Варшавера бездарным нулем
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Людмила Поргина в беседе с NEWS.ru возмутилась новой должности Марка Варшавера в театре «Ленком Марка Захарова».

Варшавер стал президентом театра. Поргина заявила, что директор «Ленкома» бездарен. По словам актрисы, во время своего руководства в театре Варшавер оскорблял актеров и унижал память Марка Захарова.

«Я вообще не понимаю, какой он президент, кто он? Ноль. Возмущались очень многие, в том числе и я тоже выступала», — заявила артистка.

Поргина уверена, что руководство Варшавера понизило уровень театра до нуля.

22 января в Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» появились должности президента и художественного руководителя. Варшавер стал президентом театра и продолжил курировать его развитие.

В департаменте культуры Москвы рассказали, что на пост худрука театра назначен заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков. При этом должность директора «Ленкома» займет руководитель «Театра на Юго-Западе» Дмитрий Берестов.

Ранее дочь Марка Захарова уволили из «Ленкома» после 42 лет службы.

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