Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова попала в больницу из-за проблем с суставами

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что у нее воспалился сустав
close
Telegram-канал «Анастасия Волочкова»

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Telegram-канале, что обратилась в больницу из-за проблем с ногами.

По словам Волочковой, у нее воспалился сустав. Это произошло 26 января — после спектакля артистки «Одержимость».

«Теперь перед следующим, первого февраля, пять дней процедур после репетиций», — рассказала артистка.

В январе Анастасия Волочкова призналась, что не будет покупать квартиру дочери Ариадне. Она считает, что отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, должен взять на себя покупку квартиры и все расходы на свадьбу дочери.

Волочкова пока не знает, что подарить дочери на свадьбу. Она хочет преподнести какой-то памятный презент. Балерина добавила, что подарила Ариадне икону Петра и Февронии на Новый год.

19-летняя Ариадна выйдет замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Жених дочери знаменитости числится учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой зданий и продажей табачных изделий.

Ранее стало известно о состоянии 89-летнего Василия Ливанова после госпитализации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами