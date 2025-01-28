Волочкова попала в больницу из-за проблем с суставами

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что у нее воспалился сустав

Балерина Анастасия Волочкова сообщила в Telegram-канале, что обратилась в больницу из-за проблем с ногами.

По словам Волочковой, у нее воспалился сустав. Это произошло 26 января — после спектакля артистки «Одержимость».

«Теперь перед следующим, первого февраля, пять дней процедур после репетиций», — рассказала артистка.

В январе Анастасия Волочкова призналась, что не будет покупать квартиру дочери Ариадне. Она считает, что отец Ариадны, бизнесмен Игорь Вдовин, должен взять на себя покупку квартиры и все расходы на свадьбу дочери.

Волочкова пока не знает, что подарить дочери на свадьбу. Она хочет преподнести какой-то памятный презент. Балерина добавила, что подарила Ариадне икону Петра и Февронии на Новый год.

19-летняя Ариадна выйдет замуж за 23-летнего Никиту Григоряна. Жених дочери знаменитости числится учредителем нескольких компаний, занимающихся уборкой зданий и продажей табачных изделий.

Ранее стало известно о состоянии 89-летнего Василия Ливанова после госпитализации.