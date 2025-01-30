Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поплавская объяснила Лолите, почему ее послали «за звездочкой» в Кузбассе

Актриса Поплавская назвала естественной отмену концертов Лолиты в Кузбассе
close
Global Look Press

Актриса Яна Поплавская прокомментировала в Telegram-канале отмену концертов певицы Лолиты Милявской в Кузбассе — в Кемерово и Новокузнецке.

Поплавская назвала Кузбасс одним из регионов-лидеров по поддержке бойцов СВО. По словам артистки, крупные бизнесмены, шахтеры и их семьи помогают военным. По ее мнению, регион показывает, как надо делать, если администрация «уважает себя и своих жителей».

«Администрация региона из кожи вон лезет, чтобы поддержать земляков, мобилизованных и контрактников. И тут с концертами приезжает такая «ляля», которой нравится «потреблять москалей». Естественная и нормальная реакция — послать… за звездочкой. Но мужики хоть и шахтеры, а послали аккуратно, интеллигентно», — заявила артистка.

28 января Лолита сообщила об отмене концертов в Кузбассе. Милявская получила письмо с пометкой «срочно» от организаторов ее выступления в Кемерове. В нем было сказано, что концерт отменен из-за ремонта сломанного кабеля в зале. Милявская добавила, что ее концерт в Новокузнецке тоже отменен по техническим причинам.

Ранее Лолита осталась без газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами