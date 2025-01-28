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Друзья Яниса Тиммы пытаются сорвать концерт Анны Седоковой в Казахстане

Друг Тиммы Пугачев обратился за помощью к блогерам ради отмены концерта Седовой
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Olly Vento

Друг баскетболиста Яниса Тиммы, предприниматель Марк Пугачев пишет казахстанским блогерам, чтобы те помогли ему сорвать выступление Анны Седоковой в стране. Об этом сообщает местный сайт Liter.kz.

СМИ опубликовало скриншот сообщения Пугачева, которое он отправил блогерше Еркежан Шайхиевой. В письме бизнесмен призывал девушку посодействовать отмене концерта Седоковой, обвинив артистку в причастности к трагедии с Тиммой.

«Надежда на вас, так как вас уважают в стране. Мы знаем, что вы один, если не единственный, честный и справедливый блогер», — написал Пугачев.

Выступление Анны Седоковой должно состояться 14 февраля в Казахстане. При этом, по данным Liter.kz, зарубежный концерт российской исполнительницы еще не подтвержден.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Ранее сообщалось, что бас-гитарист «Непары» едва не потерял сознание на концерте.

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