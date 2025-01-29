«Умоляю вытащить меня из этой адской дыры»: Вайнштейн выступил в суде

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн снова выступил в суде в Нью-Йорке. Об этом пишет The Sun.

В суде Вайнштейн появился в инвалидном кресле. Судья Кертис Фарбер возглавил судебное разбирательство и назначил начало повторного судебного разбирательства по делу об изнасиловании на 15 апреля.

Адвокат Вайнштейна Артур Айдала утверждал, что судебный процесс над его клиентом следует перенести на более поздний срок. Сам продюсер тоже попросил об этом, утверждая, что условия в тюрьме на острове Райкерс вредят его здоровью, и сперва его нужно перевести в другое место.

«У меня серьезная чрезвычайная ситуация, я умоляю вас перенести слушание. Меня нужно вытащить из этой адской дыры как можно быстрее», — сказал он.

72-летний Харви Вайнштейн вскоре снова предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над ассистенткой в 2006 году, а также в изнасиловании начинающей актрисы в 2013 году.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году, когда более 80 актрис выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Эти разоблачения стали катализатором движения #MeToo.

В 2020 году продюсер был приговорен судом в Нью-Йорке к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Позднее суд в Лос-Анджелесе добавил к его сроку еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

Его команда юристов также подала иск на $5 млн против города Нью-Йорка. В документе утверждалось, что условия в тюрьме подорвали здоровье Харви Вайнштейна.

Ранее Харви Вайнштейна госпитализировали после резкого ухудшения состояния из-за онкологического заболевания.