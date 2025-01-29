Российский актер Дмитрий Дюжев раскрыл, зачем каждый год ныряет в прорубь на Крещение. Его цитирует «Пятый канал».
По мнению 46-летнего заслуженного артиста России, погружение в морозную воду помогает ему сохранить единение с Богом.
«Праздник, который утверждает силу человека во славу божию», — говорит он о Крещении.
Купание в проруби может стать «испытанием» в «экстремальной ситуации», считает Дюжев, однако в момент священного таинства, заявил он, верующий человек заболеть не сможет.
«Это становится утверждением силы веры», — констатировал актер.
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