Атаки поклонниц, кризис в браке и рэп-баттлы. Дмитрию Маликову — 55

Певец и композитор Дмитрий Маликов родился 29 января 1970 года в Москве. Сегодня музыкант известен как примерный семьянин и стабильный артист, идущий в ногу со временем: в последние годы он судил рэп-баттлы, записывал песни с блогерами, участвовал в юмористическом шоу и снимался в комедии. К 55-летию Маликова «Газета.Ru» рассказывает о том, как сложились его жизнь и карьера — и чем он занимается сейчас.

Ранние годы

Певец Дмитрий Маликов родился в семье худрука ВИА «Самоцветы» Юрия Маликова и солистки Московского мюзик-холла Людмилы Вьюнковой. Бабушка по маминой линии, Валентина Феоктистовна, была одержима идеей, что Дмитрий должен тоже стать музыкантом. Поэтому мальчик с пяти лет занимался музыкой по классу фортепиано с учителем Алексеем Шмитовым (ныне — известный органист). Однако делал это неохотно.

«Мы жили в обычной московской квартире на Преображенке, на первом этаже. Когда ко мне приходил учитель, я спрыгивал из окна и убегал играть в хоккей . Разъяренный преподаватель вбегал к бабушке на кухню и говорил: «Ваш внук ненавидит музыку!» — вспоминал Маликов в интервью Татьяне Устиновой в программе «Мой герой».

close Дмитрий Маликов с родителями Юрием Маликовым и Людмилой Вьюнковой и сестрой Инной yurimalikov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Первую песню «Железная душа» Маликов записал в 14 лет, два года спустя впервые появился на телевидении. По словам артиста, он начал заниматься музыкой не «из-под палки», когда «почувствовал вкус к эстраде» и его первые песни стали исполнять Лариса Долина («Дом на облаке») и «Самоцветы» («Солнечный город»).

Начало музыкальной карьеры

В июне 1988 года Маликов исполнил песни «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь» на концерте в Зеленом театре. В том же году артиста признали «Открытием года» по версии музыкальной рубрики «Звуковая дорожка» в газете «Московский Комсомолец». А композиция «До завтра», выпущенная Маликовым в 1989-м, вошла в подборку «100 лучших песен XX века по версии радиостанции «Европа Плюс». В 1990-м он начал давать сольные концерты в «Олимпийском». В 1993 году вышел дебютный альбом Маликова «С тобой», а в 1994-м певец с отличием окончил Московскую государственную консерваторию. В интервью ИА «ИнтерМедиа» Маликов рассказал, что в тот период произошла смена поколений на эстраде и «Самоцветы» утратили востребованность — поэтому его успех очень помогал семье финансово .

close Певец Дмитрий Маликов на концерте, организованном студией АРС под руководством Игоря Крутого, в СК «Олимпийский», 1990 год Михаил Волков/ТАСС

«Папа был вынужден подрабатывать в каком-то ночном клубе арт-директором за копейки. Так продолжалось до 1995 года, когда постепенно вернулся интерес к музыке 70-х с ее прекрасными мелодиями и «Самоцветы» возродились. Но в конце 80-х родители испытывали большие финансовые трудности. И мой успех на эстраде помог нашей семье выстоять», — поделился Маликов.

Молодой артист хорошо зарабатывал, но сохранить накопления ему не удалось: как и многие советские люди, он стал жертвой денежных реформ: «Конечно, если бы я был умнее, то сразу вкладывал бы их в недвижимость. Ведь однушку в Москве тогда можно было купить за $18-20 тыс., а я столько зарабатывал за месяц. Но кто же бывает умным в 18-20 лет? Я просто занимался любимым делом — музыкой. А деньги вкладывал в студийное оборудование, синтезаторы, инструменты».

В 1997 году Маликов дал серию фортепианных концертов в Штутгарте, выступал с оркестрами Владимира Спивакова и Юрия Башмета, а также получил «Золотой граммофон» за композицию «Ты одна, ты такая». Год спустя «Золотой граммофон» Маликову принесла песня «Звезда моя далекая» — а всего в разные годы он становился лауреатом этой премии 14 раз. В 1999 году ему присудили звание заслуженного артиста России.

close Дмитрий Маликов за роялем Руслан Шамуков/ТАСС

По словам Маликова, в 90-х с ним всегда ходили двое телохранителей — одним из них был Владимир Турчинский, ставший впоследствии известным актером:

«Охранники мне требовались для двух вещей. Во-первых, помогали после концерта уносить цветы. Но самое главное, организовывали мой отъезд в отель, иначе поклонницы порвали бы меня на куски. Ну не меня, но одежду точно. Бывало, фанатки залезали в автобус, или раскачивали его из стороны в сторону, или становились перед ним живой цепью и не давали проехать. В общем, все, что показывают про подростков-фанатов в фильмах, случалось. И, кстати, не у всех артистов так».

close Полную галерею можно посмотреть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Дальнейшая карьера

В 2007 году Маликов получил премию «Овация» в номинации «Лучший исполнитель». В том же году он запустил музыкально-инструментальное шоу «Pianomania». В интервью сайту bryansk.kp.ru певец признался, что очень любит классическую музыку:

«Эта любовь воплотилось в проекте «Pianomania», который я создал в 2007 году. Это инструментальное шоу, в котором сочетаются традиции русской классики, этнические мотивы и современные аранжировки. В проекте задействовано 100 человек — это и музыканты симфонического оркестра, и хор, и балетная труппа».

В 2010 году ему было присвоено звание народного артиста России. С 2012 по 2016 год Маликов вел телепередачу «Спокойной ночи, малыши!», а в 2013-м стал наставником проекта «Голос» и выпустил альбом «25+» в честь 25-летия своей музыкальной карьеры.

close Съемки программы «Спокойной ночи, малыши!» с ведущим Дмитрием Маликовым, 2013 год Александра Мудрац/ТАСС

Продуктивным для артиста получился 2016 год: он презентовал образовательно-развлекательный спектакль «Перевернуть игру» и стал судьей Versus Battle, офлайн-проекта рэп-поединков. В 2017 году Маликов выпустил песню и клип «Спроси у своей мамы» с видеоблогером Юрием Хованским — ролик попал в топ-10 самых просматриваемых видео в России за год по версии Google.

Одними из последних проектов с участием Маликова стало юмористическое шоу «Звезды» от НТВ и VK и новогодняя комедия «Звезды в Сибири» от телеканала ТНТ. В ходе «Шоу Воли» на ТНТ продюсер фильма Сергей Светлаков признался, что «хотел ударить» Маликова на съемках, которые проходили летом 2024-го:

«Мы с [Дмитрием] Брекоткиным в +32 в шубе. Нам летит 12 тонн искусственного снега в лицо. Мы еле говорим текст. А на следующий день мы выходим на общую смену. Все звезды стоят в ряд, и на нас пошел снежок тихонечко. И на Диму Маликова падает одна снежинка на волосы и одна на нос. И он говорит: «Ну ребята, в таких условиях невозможно работать». Это было мое единственное желание в жизни ударить Маликова».

close Дмитрий Маликов в фильме «Звезды в Сибири» (2024) ТНТ

Всего с 1993 года Маликов выпустил 22 студийных альбома, последний из которых — «За туманами» — вышел в 2024-м. Самые популярные песни артиста — «Ты одна, ты такая», «Звезда моя далекая», «Ночное такси», «Мир без твоей любви», «С чистого листа», «Кто тебе сказал», «Ты не прячь улыбку», «Черный дрозд и белый аист», «Ты моей никогда не будешь» и «Выпью до дна».

Личная жизнь

С 18 лет Маликов три года жил в незарегистрированном браке с певицей Натальей Ветлицкой, которая была его продюсером. В программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!» она рассказала, что у них была взаимная любовь, но вскоре стало ясно, что Дмитрию нужна другая женщина.

«Странно было бы представить нас мужем и женой, невозможно просто», — заявила Ветлицкая.

Сам музыкант в беседе с mk.ru признался, что экс-возлюбленная помогла ему избежать звездной болезни: «Да, я влюбился, и эта любовь меня отвлекла, благодаря ей мне не снесло в этом смысле крышу от звездной болезни, от повернутости на своей внешности и возможных последствий. В профессиональном плане мне эти поклонницы были важны и нужны, а в человеческом — у меня была девушка, с которой я встречался, в которую был влюблен, которая меня полностью устраивала».

На сегодняшний день Маликов — один из самых примерных семьянинов российского шоу-бизнеса. С 1999 года он состоит в браке с Еленой Изаксон. О знакомстве с будущей супругой артист рассказал в личном блоге.

close Дмитрий Маликов с супругой Еленой, 2006 год Михаил Фомичев/ТАСС

«1992 год. Я приехал в гости к знакомому, которому одолжил крупную сумму. Он долго не отдавал, поэтому забирать приехал лично. В тот вечер супруга моего товарища показывала их семейный фотоальбом (да, такие у нас были в те времена развлечения). И на одном из снимков я случайно увидел ее, Лену. Дальше все как в тумане. С первого взгляда прекрасная незнакомка понравилась мне настолько, что я загорелся желанием встретиться и узнать эту девушку ближе. Про долг тут же забыл. Я почувствовал, что это судьба! Оглядываясь назад, продолжаю благодарить тот день за судьбоносный момент. А еще себя за настойчивость и, конечно, Лену за все», — поделился Маликов.

По словам исполнителя, его тогда не смутило, что Елена старше на семь лет и у нее подрастает ребенок от первого брака. Спустя несколько месяцев влюбленные стали жить вместе. Маликов отмечал, что они не спешили регистрировать отношения, а официально стали мужем и женой уже после рождения дочери Стефании в 2000 году.

Наследница артиста окончила МГИМО и Институт современного искусства в Москве, а также училась в Лондонской школе драматического искусства. Она пробовала себя в качестве телеведущей и певицы, а с 2020 года развивает собственный бренд одежды Dress by Stesha и ведет блог в соцсетях. В 2018 году у Маликовых появился сын Марк, которого, по информации из сети, выносила и родила суррогатная мать.

close Дмитрий Маликов с супругой Еленой и дочерью Стефанией на праздновании 10-летия журнала Tatler в Москве, 2018 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Композитор недавно рассказал о кризисе в браке, когда месяц не общался с женой. Это произошло в 2008 году, супруги публично поругались и разошлись. По словам артиста, за это время они очень соскучились друг по другу и просто «отпустили ситуацию». Больше таких серьезных потрясений в семье не происходило. Маликов отметил, что они с женой вспыльчивые и импульсивные люди, но научились вовремя останавливаться.