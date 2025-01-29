Александр Петров доказал готовность к отцовству

Мексиканская коллега актера Петрова по «Василию» убедилась, что он будет хорошим отцом

Мексиканская коллега российского актера Александра Петрова по комедии «Василий» Барбара де Рехиль убедилась, что он будет хорошим отцом. Артисты стали гостями утренней передачи на ТНТ.

Петров, который скоро станет отцом, отметил, что доказал готовность к родительству еще на съемочной площадке, когда бережно обращался с Луной — маленькой девочкой, которая исполнила роль дочки главной героини Хуаниты.

«Каждый раз, когда я носил на руках Луну, Барбара говорила мне: «Саша, ты будешь потрясающим отцом! Тебе нужно быть отцом! Я тебе этого очень желаю!» — вспоминает Петров.

Накануне Барбара Де Рехиль назвала себя фанаткой Александра Петрова.

По словам Де Рехиль, накануне съемок она посмотрела фотографии Петрова и поняла, «что он красавчик». Детальнее с его биографией она не стала знакомиться, поскольку боялась ощущения неловкости на съемках.

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