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Шэрон Стоун оказалась родственницей короля Карла Великого

У актрисы Шэрон Стоун нашли родственную связь с «отцом Европы»
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Daniel Cole/Reuters

Американская актриса Шэрон Стоун оказалась родственницей короля Карла Великого (748-814). Об этом со ссылкой на шоу канала PBS «В поисках своих корней» пишет Daily Mail.

Анализ показал, что Карл Великий — 38-й прадед 66-летней актрисы.

«Конечно, он один из самых важных людей в истории, и он, по сути, создал современную Европу, обладая железной волей», — сказал Стоун ведущий.

Актриса была ошеломлена открытием. Она также обнаружила, что ее прапрапрадед, Джордж Греггс, эмигрировал из Англии в Пенсильванию, чтобы работать шахтером.

Основатель империи Каролингов, «Отец Европы» Карл Великий после падения Римской империи объединил большую часть Западной и Центральной Европы.

Накануне Шэрон Стоун расплакалась, вспомнив о пережитом инсульте.

Ранее Анастасия Волочкова осудила многоженца Сухова с 30 детьми.

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