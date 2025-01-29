Известна мексиканская актриса назвала себя фанаткой Александра Петрова

Актриса Барбара Де Рехиль назвала себя фанаткой Александра Петрова, с которым снялась вместе в российском фильме «Василий». Ее слова передает «Пятый канал».

По словам Де Рехиль, накануне съемок она посмотрела фотографии Петрова и поняла, «что он красавчик». Детальнее с его биографией она не стала знакомиться, поскольку боялась ощущения неловкости на съемках.

«Когда мы снимались, я поняла, что он хороший актер. Я смотрела ему в глаза и понимала, что он потрясающий. Я словно чувствовала что-то. Он мой друг, он хороший актер», — поделилась актриса.

Недавно Александр Петров рассказывал, что ему понравилось работать с Де Рехиль из-за ее профессиональных и личностных качеств. Он признавался, что актриса «создавала вокруг себя атмосферу», с ней было приятно работать.

До этого Барбара Де Рехиль сообщала «Газете.Ru», что ей понравилось сниматься в России. Она назвала Москву невероятно красивым городом, который абсолютно ее поразил.

«Мы ходили в храм Василия Блаженного, гуляли по окрестностям Красной площади и прошлись по праздничным ярмаркам, а еще были в Большом театре на спектакле «Дон Кихот». Мне еще многое предстоит увидеть и со многим познакомиться, и мне безумно нравится в России», — делилась артистка.

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