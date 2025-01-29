Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Известна мексиканская актриса назвала себя фанаткой Александра Петрова

Актриса Де Рехиль заявила, что боялась сниматься с Петровым из-за его внешности
close
Пресс-служба Art Pictures Studio

Актриса Барбара Де Рехиль назвала себя фанаткой Александра Петрова, с которым снялась вместе в российском фильме «Василий». Ее слова передает «Пятый канал».

По словам Де Рехиль, накануне съемок она посмотрела фотографии Петрова и поняла, «что он красавчик». Детальнее с его биографией она не стала знакомиться, поскольку боялась ощущения неловкости на съемках.

«Когда мы снимались, я поняла, что он хороший актер. Я смотрела ему в глаза и понимала, что он потрясающий. Я словно чувствовала что-то. Он мой друг, он хороший актер», — поделилась актриса.

Недавно Александр Петров рассказывал, что ему понравилось работать с Де Рехиль из-за ее профессиональных и личностных качеств. Он признавался, что актриса «создавала вокруг себя атмосферу», с ней было приятно работать.

До этого Барбара Де Рехиль сообщала «Газете.Ru», что ей понравилось сниматься в России. Она назвала Москву невероятно красивым городом, который абсолютно ее поразил.

«Мы ходили в храм Василия Блаженного, гуляли по окрестностям Красной площади и прошлись по праздничным ярмаркам, а еще были в Большом театре на спектакле «Дон Кихот». Мне еще многое предстоит увидеть и со многим познакомиться, и мне безумно нравится в России», — делилась артистка.

Ранее сообщалось, что Никита Кологривый учредил именную стипендию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами