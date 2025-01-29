«Оборванец и нищеброд»: Волочкова осудила многоженца Сухова с 30 детьми

Балерина Анастасия Волочкова в студии Первого канала осудила российского многоженца Ивана Сухова. Выступившую в передаче «Пусть говорят» звезду цитирует «СтарХит».

Ситуацию с мужчиной, у которого якобы 30 детей, она назвала дичью. По мнению Волочковой, каждая женщина мечтает встретить человека, для которого она будет единственной и неповторимой.

Волочкова считает, что даже у богатых мужчин с несколькими женами нет сил на поддержку всех своих женщин.

«Но этим женщинам важно, что у спутника есть деньги. А здесь какой-то оборванец и нищеброд», — говорит балерина.

В начале декабря журналистка Саша Сулим опубликовала интервью с 40-летним Иваном Суховым. Он рассказал, что воспитывает 29 детей, которые родили ему 12 жен. Мужчина уточнил, что первые семеро появились на свет, когда ему было всего 16 лет. Сейчас же Сухов живет одновременно с тремя женами и 14 детьми. Женщины сами подыскивают ему новых избранниц. История многоженца привлекла внимание и надзорных органов.

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