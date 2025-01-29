Историк объяснил, в чем феномен поэта Иосифа Бродского

Поэт, историк литературы Валерий Шубинский в интервью проекту «Сноб» поразмышлял об уникальных качествах поэта, драматурга, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. На вопрос корреспондента, в чем феномен творца — в работоспособности или «моцартовской гениальности», собеседник ответил: и в том, и в другом.

«Это и не бывает совсем отдельно одно от другого, у Пушкина в «Моцарте и Сальери» — обострение, поляризация. Но Бродский — как раз пример поэта, находящегося где-то на полпути между этими воображаемыми полюсами. Для меня «Письма римскому другу» или «Осенний крик ястреба» — пример сочетания мощнейшего природного дыхания с головокружительным мастерством», — отметил Шубинский.

Он добавил, что в поэте также сочетались «андеграундность и мейнстримность».

Бродский умер 28 января 1996 года.

Недавно Сбер выступил генеральным партнером экспозиции выставки «Иосиф Бродский. Место не хуже любого», которая прошла с 11 сентября 2024 года по 12 января 2025 года в Еврейском музее и центре толерантности.

Как уточнили представители компании, повествование экспозиции было построено на мемориальных предметах из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, музея «Полторы комнаты», Российской национальной библиотеки и частных собраний. При этом все экспонаты выставки были снабжены QR-кодами, которые открывали посетителям различные интерактивы.

Ранее Бродского и Булгакова «отменили» на Украине.