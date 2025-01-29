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«Я не смог тебя спасти»: муж Лены Миро впервые высказался о ее кончине

Муж Лены Миро Ричард Прайд Хьюз подтвердил кончину блогерши
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lenamyro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Муж блогерши Лены Миро (настоящее имя Елена Мироненко) фотограф Ричард Прайд Хьюз впервые высказался о ее кончине. Постом о супруге американец поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Хьюз подтвердил, что Миро не стало 20 апреля 2024 года.

«Ты принесла больше радости, смысла и любви в мою жизнь, чем я мог себе представить. Если бы мы не нашли друг друга, я бы никогда не узнал настоящей радости и проникновенной, глубокой любви», — написал он.

По словам Хьюза, он отдал бы все, даже собственную жизнь, за спасение жены.

«Я не смог спасти тебя. Я так, так старался, моя дорогая», — добавил мужчина.

Хьюз также написал, что потерю супруги ему ничто не восполнит, а их питомец, пес породы шиба ину, до сих пор не может понять, почему хозяйка не возвращается.

Накануне в Белгородской области открыли наследственное дело об имуществе Миро.

Ранее историк объяснил, в чем феномен поэта Иосифа Бродского.

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