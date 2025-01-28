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После смерти блогера Лены Миро открыли наследственное дело

РИА Новости: в Старом Осколе после смерти Лены Миро открыли наследственное дело
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lenamyro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После смерти блогера Лены Миро (настоящее имя — Елена Мироненко) в Белгородской области открыли наследственное дело. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным материалов, которые есть у агентства, дело открыли у нотариуса, зарегистрированного в Старом Осколе. В этом городе родилась Мироненко.

Скандально известной блогерши не стало в апреле 2024 года после ДТП и комы. По данным СМИ, после заморозки своего блога и года молчания Миро попала в аварию в США, где жила с мужем-фотографом. После этого некоторое время блогер находилась в коме, а 23 апреля стало известно о ее смерти. Как писал Telegram-канал Super, мать женщины прилетела в Америку на похороны, а отец наотрез отказался.

Лена Миро вела популярный блог в ЖЖ (LiveJournal), а прославилась благодаря резким критическим публикациям о знаменитостях, их внешности и образе жизни.

Например, в феврале 2023 года Миро подколола журналистку Ксению Собчак за заморозку плаценты после родов. Блогерша высмеяла факт заморозки плаценты, поскольку официальная медицина, по ее словам, не подтверждает того, что ее можно будет использовать для оздоровительных целей.

Ранее скончался актер из сериалов «Папины дочки» и «След».

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