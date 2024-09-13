Сбер стал генеральным партнером выставки о жизни и творчестве Иосифа Бродского

Сбер выступил генеральным партнером экспозиции выставки «Иосиф Бродский. Место не хуже любого», которая проходит с 11 сентября 2024 года по 12 января 2025 года в Еврейском музее и центре толерантности, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что Сбер поддержал мероприятие с помощью технологий искусственного интеллекта и дополненной реальности (AR). Так, специалисты Sber Metaverse Tech и Сбермаркетинг Event Lab разработали для гостей выставки иммерсивный опыт, который позволит узнать о жизни и творчестве поэта.

«Это первая экспозиция, которая подробно рассказывает об отъезде Бродского из СССР, его жизни и творчестве в Европе и США с 1972 по 1996 год», — говорится в сообщении.

Благодаря AR-программе пользователи смогут посетить знаковые для Бродского места. При этом ключевым символом экспозиции стане метафорический чемодан, который посетители должны будут наполнить вещами, которые сопровождали и вдохновляли поэта.

Как уточнили в Сбере, повествование экспозиции было построено на мемориальных предметах из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, музея «Полторы комнаты», Российской национальной библиотеки и частных собраний. При этом все экспонаты выставки снабженыQR-кодами, которые откроют посетителям различные интерактивы.

Кроме того, в экспозицию выставки вошли произведения из ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственного Эрмитажа, Государственного музея «Царскосельская коллекция» и частных собраний.

Также посетители музея в рамках AR-программы смогут поучаствовать в литературной дуэли с искусственным интеллектом, пообщаться с котом Бродского, побывать в Англии, а также погадать на книге и сфотографироваться с поэтом.