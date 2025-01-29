Соседов ответил на вопрос о возможном возрождении шоу «Акулы пера»

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью «Газете.Ru» усомнился в успехе перезагрузки популярного в прошлом шоу «Акулы пера», благодаря которому стал знаменитым.

«Идея возродить «Акулы пера» давно обсуждается в кругу телевизионщиков. И когда мы встречаемся с Отаром [Кушанашвили], мы эту тему тоже обсуждаем. Но будет ли она иметь такой успех и такие высокие рейтинги сегодня? Понимаете, в 90-х не было глянцевых изданий, не было социальных сетей, интернета не было! Артисты стояли в очереди, чтобы попасть в «Акулы пера»! А сегодня, когда с «Акул пера» прошло почти 30 лет, их время давно ушло. Как говорится: «Это было — и быльем поросло», — сказал он.

Соседов также рассказал, с кем из коллег по «Акулам» общается до сих пор:

«Знаете, несмотря на то, что сама программа была «острая», и между самими журналистами, и между гостями и журналистами всегда были теплые отношения. Сейчас я общаюсь только с Отаром Кушанашвили, и то — довольно редко. Как правило, на каких-то телепроектах. Периодически мы встречаемся с Ильей Легостаевым, не так давно вместе снимались в фильме «Евгенич» Сергея Жукова. С Володей Полупановым видимся иногда. С Мишей Марголисом общаемся очень редко, он какое-то время жил в Испании, не знаю, вернулся сейчас или нет. Капу Деловую я не видел с 1998 года — с тех пор, как «Акулы пера» прекратили свое существование. Но Капа всегда была такой «вещью в себе» и ни с кем близко не общалась».

Еженедельное музыкальное ток-шоу «Акулы пера», один из самых ярких и скандальных телепроектов России того времени, выходило в 1995-1998 гг. В его рамках изначально малоизвестным молодым журналистам выпадала возможность задавать каверзные вопросы большим звездам, причем не только отечественным: так, гостями передачи становились, например, Ace of Base, Ванесса Мэй и Pet Shop Boys. В конце нулевых шоу было перезапущено — но большого успеха не добилось.

Полное интервью с Сергеем Соседовым читайте здесь.

Ранее Соседов признался, что жил 10 дней в детдоме ради интервью с Пьехой.