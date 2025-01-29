Спутник Волочковой раскрыл отношение с балериной

Танцор Марчел Абаби заявил в беседе с POPCAKE, что его связывают дружеские отношения с Анастасией Волочковой.

Абаби назвал себя и Волочкову партнерами по сцене. Он не стал отрицать, что ездил на Мальдивы за счет балерины. Артист опроверг, что заплатил Анастасии денег, чтобы та занималась его продвижением с помощью пиар-романа.

«Люди будут комментировать и будут писать очень и очень много. А люди не знают истину, не знают правду, что между нами происходит, какие у нас с Настей были взаимоотношения. Никому никто деньги не платил за то, чтобы где-то как-то появиться. Это все произошло само», — поделился танцор.

Слухи о романе Волочковой и 26-летнего Абаби появились после их совместной поездки на Мальдивах в январе. 21 января Волочкова заявила, что ее связывает не просто дружба с Абаби. Знаменитость пояснила, что не планирует начинать серьезные отношения с мужчиной, поскольку он «не дотянется» до ее требований.

Абаби участвует в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel.

Ранее Волочкова объяснила кольцо на безымянном пальце на вечеринке в честь дня рождения.