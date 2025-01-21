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Волочкова объяснила кольцо на безымянном пальце на вечеринке в честь дня рождения

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не собирается замуж
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volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова пришла на вечеринку в честь своего дня рождения с кольцом на безымянном пальце. Об этом сообщает URA.RU.

Волочкова уточнила, что кольцо не обручальное. Ювелирное изделие ей подарил поклонник полгода назад. Она заявила, что не собирается выходить замуж в ближайшее время. Артистка также не хочет узаконить отношения с Марчелом Абаби.

«У нас речи про свадьбу не идет. А зачем? Когда у нас есть такая прекрасная история. Для меня не новость, что любого мужчину, который появляется со мной рядом, всегда мне приписывают в возлюбленные», — заявила балерина.

21 января Волочкова подтвердила, что ее связывает не просто дружба с 26-летним Абаби. Знаменитость пояснила, что не планирует начинать серьезные отношения с мужчиной, поскольку он «не дотянется» до ее требований. Танцовщица отметила, что не собиралась публично рассказывать о романе с Марчелом, ее рассекретили интернет-пользователи.

По словам балерины, у нее высокие требования к мужчине, с которым она могла бы построить серьезные отношения. Ее мало чем можно удивить.

Ранее Волочкова рассказала о поездке на необитаемый остров для новобрачных на Мальдивах.

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