Волочкова подтвердила роман с 26-летним танцором

Балерина Волочкова призналась, что состоит в романтических отношениях с танцором

Балерина Анастасия Волочкова подтвердила, что ее связывает не просто дружба с 26-летним танцором Марчелом.Слова знаменитости передает Super.ru.

«Сейчас я наслаждаюсь романтическими отношениями и имею на это право, потому что я свободная женщина», — заявила экс-солистка Большого театра.

Волочкова пояснила, что не планирует начинать серьезные отношения с мужчиной, поскольку он «не дотянется» до ее требований. Танцовщица отметила, что не собиралась публично рассказывать о романе с Марчелом, ее рассекретили интернет-пользователи.

По словам балерины, у нее высокие требования к мужчине, с которым она могла бы построить серьезные отношения. Ее мало чем можно удивить.

«Главное, это были душевные отношения. И чтобы со мной мог оказаться мужчина и быть плечом, опорой, по силе духа, по мощи, по масштабу личности, должно быть в этом человеке не две, а три Волочковых», — поделилась Волочкова.

10 января Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что Волочкова отдыхала на Мальдивах с 26-летним танцором по имени Марчел. Мужчина был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова попала в скандал на Мальдивах.