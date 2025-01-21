Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова подтвердила роман с 26-летним танцором

Балерина Волочкова призналась, что состоит в романтических отношениях с танцором
close
volochkova_art/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Балерина Анастасия Волочкова подтвердила, что ее связывает не просто дружба с 26-летним танцором Марчелом.Слова знаменитости передает Super.ru.

«Сейчас я наслаждаюсь романтическими отношениями и имею на это право, потому что я свободная женщина», — заявила экс-солистка Большого театра.

Волочкова пояснила, что не планирует начинать серьезные отношения с мужчиной, поскольку он «не дотянется» до ее требований. Танцовщица отметила, что не собиралась публично рассказывать о романе с Марчелом, ее рассекретили интернет-пользователи.

По словам балерины, у нее высокие требования к мужчине, с которым она могла бы построить серьезные отношения. Ее мало чем можно удивить.

«Главное, это были душевные отношения. И чтобы со мной мог оказаться мужчина и быть плечом, опорой, по силе духа, по мощи, по масштабу личности, должно быть в этом человеке не две, а три Волочковых», — поделилась Волочкова.

10 января Telegram-канал «Светский хроник» выяснил, что Волочкова отдыхала на Мальдивах с 26-летним танцором по имени Марчел. Мужчина был задействован в шоу балерины «Одержимость». Он также развивает музыкальную карьеру под псевдонимом Marcel.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова попала в скандал на Мальдивах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами