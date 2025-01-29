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Мерил Стрип спаслась от пожара, прорезав дыру в заборе размером с машину

Актриса Мерил Стрип прорезала дыру в заборе, чтобы спастись от пожара в США
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Billy Bennight/Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Актрисе Мерил Стрип пришлось прорезать дыру в заборе ради спасения от лесных пожаров в США. Об этом сообщил ее племянник Эйб Стрип в журнале New York.

По словам Эйба, 75-летняя звезда фильма «Дьявол носит Prada» получила сообщение об эвакуации 8 января. Актриса обнаружила, что на единственный въезд из ее участка упало большое дерево.

«Полная решимости выбраться, она одолжила у соседа кусачки, прорезала дыру размером с машину в заборе, который она делит с соседом, и проехала через их двор», — заявил племянник актрисы.

В начале января в Лос-Анджелесе произошли мощные лесные пожары. Ситуацию усугубил ураганный ветер, способствовавший распространению огня, тушение также затруднил дефицит воды в пожарных гидрантах. Около 180 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости лишились своих домов.

СМИ сообщали, что в США также сгорел дом фронтмена группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко. По версии издания, недвижимость певца стоимостью почти 300 млн рублей находилась в поселке Биг-Рок. В этом районе, утверждало издание, ни один из домов не уцелел. Официально Лагутенко эту информацию не подтверждал.

Ранее сообщалось, что известную рэпершу не пустили в такси из-за размера.

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