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Известную рэпершу не пустили в такси из-за размера

Рэперша Бландинг подала в суд на водителя за отказ везти ее из-за размеров
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dankdemoss/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американская рэперша Даджуа Бландинг, известная под псевдонимом Dank Demoss, подала в суд на водителя такси, который отказался ее везти из-за размера. Об этом сообщает FOX2.

Инцидент произошел в начале января, когда Бландинг вызвала такси, чтобы поехать на вечеринку. Прибывший водитель отказался везти рэпершу — он заявил, что девушка не поместится в машину, хотя она настаивала на обратном. Затем таксист сказал, что шины не выдержат ее веса.

Водитель, как утверждается в статье, извинился перед рэпершей за случившееся и предложил заказать ей «более вместительный автомобиль». Также мужчина пообещал вернуть деньги за поездку.

«Я ездила в машинах и поменьше. Просто хочу, чтобы они знали, что это задело мои чувства», — заявила Бландинг FOX2.

В одном из недавних постов в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Даджуа Бландинг признавалась, что ее вес составляет свыше 226 кг. В декабре 2024 года рэперша сообщала о намерении похудеть и заявляла, что ей удалось сбросить порядка 18 кг.

Ранее сообщалось, что звезда «Криминального чтива» отказался от использования телефона и интернета.

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