Стало известно о состоянии здоровья звезды «Кадетства» после обморока

Агент Владимира Стеклова заявил, что актер чувствует себя хорошо

Представитель звезды сериала «Кадетство» Владимира Стеклова рассказал aif.ru о самочувствии народного артиста России.

«Актер чувствует себя хорошо сейчас», — заявил агент.

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что известный по роли прапорщика Кантемирова в «Кадетстве» Владимир Стеклов упал в обморок в своей московской квартире. Telegram-канал утверждал, что актер самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи.

Медики заявили, что причиной обморока стало резкое снижение артериального давления. Оно, предполагал SHOT, могло развиться у Стеклова на фоне острой сердечной недостаточности.

По данным Telegram-канала, Владимир Стеклов отказался от госпитализации, он лечится амбулаторно.

Актер Владимир Стеклов начал свою карьеру в 1972 году, когда стал работать в Камчатском драматическом театре. В 1983-м он дебютировал в кино в картине «Ураган приходит неожиданно». В фильмографии артиста более 175 работ. Он сыграл в таких проектах, как «Кадетство», «13 клиническая», «Годунов», «Гардемарины, вперед!», «Грозный», «Мастер и Маргарита», «Бизон: Дело манекенщицы».

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