Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Невеста Гуфа сообщила об ухудшении здоровья: «Ужасно все болит»

Невеста Гуфа Салахова рассказала, что заболела
close
69kitana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невеста Алексея Долматова (Гуфа), блогерша Разият Салахова, рассказала в Telegram-канале, что заболела.

«Вот и до меня добрался вирус. Ужасно все болит», — поделилась блогерша.

Об ухудшении здоровья также рассказывала сестра Гуфа — Ольга Долматова. 26 января она жаловалась в соцсетях на высокую температуру, кашель, насморк и слабость.

«Прошло три дня, лучше не становится. Как говорят, этому вирусу надо дать время отболеть. Лекарства не помогают, хотя обычно я больше двух дней не болею», — заявляла сестра рэпера.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает молодую женщину.

У Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. В 2022-м модель Юлия Королева родила дочь Тину от рэпера. В 2023-м Гуф развелся с моделью.

Ранее бывшая жена Гуфа впервые показала дочери его песни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами