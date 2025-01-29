Невеста Гуфа сообщила об ухудшении здоровья: «Ужасно все болит»

Невеста Алексея Долматова (Гуфа), блогерша Разият Салахова, рассказала в Telegram-канале, что заболела.

«Вот и до меня добрался вирус. Ужасно все болит», — поделилась блогерша.

Об ухудшении здоровья также рассказывала сестра Гуфа — Ольга Долматова. 26 января она жаловалась в соцсетях на высокую температуру, кашель, насморк и слабость.

«Прошло три дня, лучше не становится. Как говорят, этому вирусу надо дать время отболеть. Лекарства не помогают, хотя обычно я больше двух дней не болею», — заявляла сестра рэпера.

22 ноября Долматов сделал предложение Салаховой во время концерта в Москве. На видео, опубликованном Telegram-каналом 112, Гуф обращается к девушке на сцене. При этом члены его команды выносят цветы, а сам певец говорит о тысячах свидетелей, после чего обнимает молодую женщину.

У Долматова есть двое детей. Рэпер впервые стал отцом в мае 2010 года. У них с блогершей Айзой родился сын, которого они назвали Сэмом. В 2014 году музыкант и бизнесвумен развелись. В 2022-м модель Юлия Королева родила дочь Тину от рэпера. В 2023-м Гуф развелся с моделью.

Ранее бывшая жена Гуфа впервые показала дочери его песни.